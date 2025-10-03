Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri continua a ben impressionare ed è pronta per il campionato
Le serate di gala come quella di Deruta servono per cementare l'ambiente, con la speranza che poi sul campo tutto questo si tramuti in risultati.Un segnale importante è arrivato ieri pomeriggio nell'allenamento congiunto che la Bartoccini MC Restsuri Perugia ha disputato contro la SMI Roma Volley. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: volley - femminile
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia è pronta per il campionato: "Coesione, orgoglio, determinazione" - Grande partecipazione ieri sera alla cena con gli sponsor a pochi giorni dall'esordio con Vallefoglia.
Volley femminile. La Mc Restauri prepara l'esordio. Lunedì "la prima" con Vallefoglia - Settimana di vigilia per l'esordio del campionato, ultimi giorni per sistemare l'assetto della squadra che parteciperà alla serie A1