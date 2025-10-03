AGI - L'Italia si ferma per lo sciopero generale indetto dai sindacati dopo l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Una mobilitazione che il Garante ha dichiarato illegittima, ma che non ha fermato i manifestanti che stamattina riempiranno le piazze in varie città italiane. Solo a Roma sono attese circa 80mila persone. Inevitabili i disagi per chi dovrà usare il trasporto pubblico. Trenitalia fa sapere che i treni viaggiano con 60 minuti di ritardo e che sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Voli cancellati e treni in ritardo, le modalità dello stop città per città