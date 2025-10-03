Voglio solo te avere un paio di figli Che tutto il quartiere ti assomigli | la dichiarazione d’amore di Taylor Swift a Travis Kelce in The Life of a Showgirl
Taylor Swift non ha mai avuto peli sulla lingua, specie con la sua musica. Quando si è trattato di mandare dei messaggi forti e chiari (nel bene e nel male) ai destinatari, state pur certi che la missione è andata a buon fine. Per non deludere le aspettative anche l’ultimo disco “ The Life of a Showgirl ”, il suo dodicesimo in studio, uscito stanotte, non delude le aspettative. In “ Wood” c’è il riferimento alla sua relazione con il fidanzato Travis Kelce e omaggia anche il suo podcast New Heights (“ Mi sembra che tu ed io siamo noi a creare la nostra fortuna “). L’amore per Travis torna anche in “Opalite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: voglio - avere
Lecce, si presenta Camarda: «Giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano. Voglio sfruttare tutte le occasioni che potrò avere. Sul numero di maglia…»
Mbangula Juve, il Werder Brema pressa per avere il giocatore: presentata un’offerta da 8 milioni di euro, ma i bianconeri voglio quella cifra. La distanza nei dettagli
Marquez: “Pace con Rossi? Non dipende da me. Al mio fianco voglio avere solo…”
"A me piacerebbe avere un altro figlio, però io mi voglio godere mia moglie per la seconda parte della mia vita. Abbiamo fatto due figli, meravigliosi. Non è che non lo voglio, ma voglio mia moglie. " Ascanio Pacelli Vai su Facebook
Cremonese, #Nicola: "Voglio passione e consapevolezza. Dobbiamo avere senso di responsabilità" - X Vai su X
Jasmin Salvati, chi è il fidanzato?/ Confessione all’Isola dei Famosi: “Voglio sposarmi e avere figli” - Jasmin Salvati si racconta all’Isola dei Famosi 2025, sciogliendo alcuni dubbi sulla sua situazione sentimentale. Riporta ilsussidiario.net
Si possono avere figli dopo l’asportazione chirurgica di un fibroma? - L'intervento di miomectomia non esclude la possibilità di portare felicemente a termine una gravidanza, però dopo averlo effettuato è opportuno far trascorrere almeno un anno prima di cercarla per dar ... Si legge su bimbisaniebelli.it