Voglio solo te avere un paio di figli Che tutto il quartiere ti assomigli | la dichiarazione d’amore di Taylor Swift a Travis Kelce in The Life of a Showgirl

Taylor Swift non ha mai avuto peli sulla lingua, specie con la sua musica. Quando si è trattato di mandare dei messaggi forti e chiari (nel bene e nel male) ai destinatari, state pur certi che la missione è andata a buon fine. Per non deludere le aspettative anche l'ultimo disco " The Life of a Showgirl ", il suo dodicesimo in studio, uscito stanotte, non delude le aspettative. In " Wood" c'è il riferimento alla sua relazione con il fidanzato Travis Kelce e omaggia anche il suo podcast New Heights (" Mi sembra che tu ed io siamo noi a creare la nostra fortuna "). L'amore per Travis torna anche in "Opalite".

