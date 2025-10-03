Vlahovic MVP Juve di settembre | i tifosi eleggono il 9 come miglior giocatore del mese ecco quando verrà premiato Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Vlahovic MVP Juve di settembre: il numero 9 serbo è stato eletto miglior giocatore del mese, ecco quando verrà premiato. Il comunicato ufficiale. Da esubero a idolo dei tifosi, da partente sicuro a trascinatore. La favola di Dusan Vlahovic si arricchisce di un nuovo, meritatissimo capitolo: l’attaccante serbo è stato eletto dai tifosi bianconeri come MVP del mese di settembre. Un riconoscimento che premia un avvio di stagione folgorante, in cui ha saputo trasformare le difficoltà in un’occasione di riscatto. Dusan Vlahovic è l'MVP bianconero del mese di settembre?????? @EASPORTSFC — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2025 Un mese da protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

