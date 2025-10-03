Vlahovic convocato dalla Serbia? La scelta di Stojkovic per l’attaccante della Juve | tutti i dettagli anche su Kostic

Vlahovic convocato dalla Serbia? La scelta di Stojkovic: gli aggiornamenti sulle convocazione di Kostic. Doppia chiamata in nazionale per la Juventus. Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha diramato la lista dei convocati per le prossime, decisive sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Albania (11 ottobre) e Andorra (14 ottobre), e nell’elenco figurano regolarmente i nomi di Dusan Vlahovic e Filip Kostic. I due giocatori bianconeri si confermano punti fermi della loro nazionale in un momento cruciale del percorso verso la Coppa del Mondo. La loro presenza testimonia l’importanza che entrambi rivestono nel progetto tecnico di Stojkovic, che si affiderà alla loro qualità ed esperienza per cercare di conquistare punti pesantissimi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic convocato dalla Serbia? La scelta di Stojkovic per l’attaccante della Juve: tutti i dettagli anche su Kostic

In questa notizia si parla di: vlahovic - convocato

Vlahovic convocato con la Serbia? La scelta di Stojkovic è ufficiale: quale è stata la decisione sull’altro bianconero Kostic. I dettagli

Arrivabene a Tuttosport: "Trattato da criminale ma la mia posizione era chiara dall'inizio, la giustizia sportiva non può essere intoccabile. Mi sento con Vlahovic, rimpiango Fagioli e Soulé" - facebook.com Vai su Facebook

Serbia, gli juventini Vlahovic e Kostic convocati per la sfide contro Albania ed Andorra - Dusan Vlahovic e Filip Kostic, attaccante ed esterno della Juventus, sono stati convocati dal ct della Serbia, Dragan Stojkovic, per le sfide di qualifiazione al Mondiale del 2026 contro Albania ... Si legge su tuttojuve.com

Juventus, Vlahovic gioca e segna (ancora) anche con la Serbia - L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, a segno anche con la Serbia dopo le ultime reti in bianconero: il dato Dusan Vlahovic ha segnato lo 0- gianlucadimarzio.com scrive