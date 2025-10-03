Vivono Arte e affetti Al Pecci la mostra che racconta l’Aids E gli artisti dimenticati

3 ott 2025

Al via oggi alle 18 la mostra "Vivono. Arte e affetti, HIV-AIDS in Italia. 1982 – 1996" allestita al Centro Pecci e curata da Michele Bertolino. Una mostra istituzionale che ripercorre la storia dimenticata degli artisti italiani colpiti dall’HIV-AIDS, in cui opere d’arte, poesie, articoli, materiali d’archivio, memorie personali, paesaggi sonori e video si combinano per delineare cosa accadde negli anni 1982-1996, dalla prima segnalazione di AIDS in Italia all’arrivo delle terapie antirerovirali. Il percorso espositivo è stato presentato ieri dal direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol e dal presidente Lorenzo Bini Smaghi, insieme al curatore: si sviluppa in nove sale e si apre con un film, realizzato con il sostegno di Candy e commissionato a Roberto Ortu, in cui alcuni attori recitano le liriche di poeti che hanno vissuto con HIV, tra i quali di Dario Bellezza, Massimiliano Chiamenti, Nino Gennaro, Ottavio Mai, Marco Sanna e Pier Vittorio Tondelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

