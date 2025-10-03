Vivo ci dà un assaggio di OriginOS 6 con un paio di video
Vivo ha pubblicato due brevi video che ci offrono una dimostrazione dei miglioramenti introdotti con OriginOS 6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: vivo - assaggio
In foto? Solo un assaggio. Dal vivo? È tutta un'altra esperienza Zacapa...Diciotto Lune...Grappa OFF e tante altre eccellenze ti aspettano! Perfette anche come idee regalo #ingrosso #ingrossoedettaglio #zacapa #ideeregalo #grappa #alcolici #rumzacapa Vai su Facebook