Viviano tuona | Se tifi Inter e insulti Lautaro hai problemi! I numeri dicono una determinata cosa

L'ex portiere Emiliano Viviano ha voluto dire la sua su Lautaro Martinez, andando a prendere le difese dell'attaccante dell'Inter. Intervenuto durante il podcast di TV Play, l'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha preso ancora una volta le difese di Lautaro Martinez rispondendo alle critiche ricevute dal capitano dell' Inter da parte di una fetta della sua stessa tifoseria. PAROLE – « Lautaro il più decisivo della Serie A? Lo dicono i numeri. Ognuno ha la sua opinione ma se sei tifoso dell'Inter e insulti Lautaro hai qualche problema. Può non piacerti, ma ha vinto tutto.

