Inter News 24 Viviano dubbioso: «De Zerbi all’Inter? Con Marotta la vedo dura, ha già dimostrato di.». Il commento dell’ex portiere. Nel podcast TvPlay, l’ex portiere Emiliano Viviano ha discusso della possibilità avuta dall’ Inter in estate di puntare su Roberto De Zerbi come prossimo allenatore dopo l’era Simone Inzaghi, invece di scegliere poi Cristian Chivu. Viviano ha espresso qualche dubbio sul fatto che De Zerbi possa lavorare con Giuseppe Marotta, direttore sportivo dei nerazzurri, a causa delle particolari richieste del tecnico italiano. De Zerbi, noto per il suo stile di gioco offensivo e per l’approccio meticoloso, richiede una situazione ideale per lavorare e non ha paura di rifiutare anche squadre prestigiose se non si presentano le condizioni adatte. 🔗 Leggi su Internews24.com

