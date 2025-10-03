ViverÈParma | il rugby a prezzo agevolato per gli universitari
Promozione speciale per studentesse e studenti dell’Università di Parma: domenica 5 ottobre prezzo del biglietto a 5 euro per la partita delle Zebre Parma contro gli Emirates Lions (Sudafrica) in programma allo Stadio Lanfranchi alle 16. L’iniziativa rientra all’interno di ViverÈParma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
