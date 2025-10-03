Viva el Futbol e Adani tornano a Macerata giovedì 9 ottobre | le anticipazioni

Danielebartocciblog.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per Overtime Festival 2025, il celebre Festival Giornalismo, Racconto ed Etica Sportiva in programma a Macerata (nel cuore delle Marche) da mercoledì 8 ottobre a domenica 12 ottobre 2025. Ebbene sì, torna a Macerata (per il secondo anno consecutivo) la magia di Viva el Futbol, col trio Adani-Ventola-Cassano pronti ad infiammare Macerata, per la gioia degli appassionati. Lo avevamo svelato in esclusiva nel corso delle ultime settimane, dopo la chiacchierata con Nicola Ventola al Trentennale del prestigioso Premio Gentleman 2025 (alla Scuola Teuliè di Milano). VIVA EL FUTBOL A MACERATA PER OVERTIME 2025: GIOVEDI’ 9 OTTOBRE AL TEATRO LAURO ROSSI (ORE 21). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

