Vittorio Sgarbi è scontro tra le figlie | le versioni non coincidono | VIDEO

A Dentro la Notizia le versioni di Alba ed Evelina sulle condizioni di Vittorio Sgarbi non coincidono: come sta davvero il critico d'arte? L'articolo Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: le versioni non coincidono VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: le versioni non coincidono | VIDEO

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno

Vittorio Sgarbi parla dopo la depressione: «Pesavo 59 chili. Mia figlia Evelina vuole un tutore per me? Incomprensibile» - facebook.com Vai su Facebook

Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi: «Non sento papà da mesi, buttano fango su di me» - X Vai su X

Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: l'acceso confronto in diretta. Cosa sta succedendo - Torna al centro dell’attenzione il caso legato alla salute di Vittorio Sgarbi, questa volta per un confronto a distanza tra le sue due figlie, Alba ed Evelina. Come scrive today.it

Vittorio Sgarbi, scontro tra figlie. Alba: «Avere la depressione e non essere in grado di decidere sono due cose diverse». Evelina replica: «Tutto per screditare me» - Le due sorelle hanno visioni differenti sulla condizione di salute del padre: secondo Evelina, ... Segnala msn.com