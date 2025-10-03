Vittorio Sgarbi è scontro tra le figlie | Cosa succede davvero
Vittorio Sgarbi, scontro tra le figlie in diretta. Da diverso tempo il critico d’arte e noto personaggio politico e tv è finito al centro di un acceso dibattito a seguito delle serie problematiche di salute. Lui stesso ha fatto sapere di aver dovuto affrontare una grave depressione, ma anche la solitudine del ricovero in ospedale e la sofferenza per essere stato dimenticato dalla politica. Recentemente, poi, è tornato sotto i riflettori un tema privato e delicato: la questione del patrimonio e delle figlie di Vittorio Sgarbi. Le indiscrezioni e i rumor si intrecciano con aspetti legali e familiari, generando curiosità nei media e tra i follower. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi
Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni
Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”
“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno
Scontro tra le figlie di Vittorio Sgarbi: Alba smentisce la necessità di un amministratore di sostegno richiesto da Evelina. Da FQmagazine.it - facebook.com Vai su Facebook
Ho conosciuto @VittorioSgarbi nel 2020 ai tempi dell’emergenza pandemica. Prima ci siamo azzannati, poi abbiamo fatto pace ed è nato un bel rapporto di stima reciproca. Ne ho sempre apprezzato le doti di comunicatore, di critico d’arte e di divulgatore del - X Vai su X
Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: l'acceso confronto in diretta. Cosa sta succedendo - Torna al centro dell’attenzione il caso legato alla salute di Vittorio Sgarbi, questa volta per un confronto a distanza tra le sue due figlie, Alba ed Evelina. Da today.it
Lo scontro tra le figlie di Vittorio Sgarbi, Alba attacca Evelina: «Subisce forti pressioni esterne» - Le figlie di Vittorio Sgarbi litigano a distanza sulle condizioni di salute del padre. Riporta msn.com