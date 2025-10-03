Vittorio Pollini compie 90 anni | festa di compleanno in piazza
Oggi pomeriggio alle 18.30 avrà luogo un incontro in programma nel " Il Caffè nel Castello " in piazza Agostino Antonio Giorgi a San Mauro Pascoli. Si tratta della festa di compleanno dei 90 anni di Vittorio Pollini. Modera l’incontro Filippo Fabbri. Vittorio Pollini insieme a Sergio Rossi e a Quinto Casadei furono i pionieri dello sviluppo industriale della calzatura a San Mauro Pascoli portata a livelli mondiali. Vittorio Pollini ha cessato l’attività nel 2005 cedendola ad Alberta Ferretti con l’impegno di mantenere il nome Pollini sulle scarpe. Racconta Vittorio Pollini: "Facevo la terza elementare alla fine della guerra ed ero il più bravo della classe a disegnare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
