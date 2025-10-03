Vittima presa in carico dal Comune
La pratica dei matrimoni forzati è un fenomeno sotterraneo ma molto presente in Italia – è il monito che arriva dalla vicesindaca e assessora alle Politiche di genere Chiara Bellini –. Proprio per questo casi come quello che è venuto alla luce qui a Rimini non vanno assolutamente sottovalutati. Anzi, ricordano l’importanza del ruolo delle operatrici dei consultori, dei centri anti-violenza. In questo caso ad esempio se non ci fosse stato questo filo diretto tra la ragazza e la rete di professionisti che hanno contribuito ad aiutarla, non sarebbe stato così facile arrivare alla denuncia dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vittima - presa
Sarah Toscano vittima di bodyshaming: la vincitrice di "Amici" presa d'assalto per il suo aspetto fisico
Tripoli, "Almasri uccide uomo in strada in pieno giorno", il VIDEO choc dell'"omicidio": vittima gettata a terra e presa a calci e pugni
La storia della piccola #HindRajab, la bambina di 5 anni vittima dell’esercito israeliano a Gaza, che ha trascorso le sue ultime ore di vita al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa, ai quali veniva impedito di raggiungerla. #PresaDiretta DOMENICA - X Vai su X
Ennesimo caso di violenza di genere. Questa volta in provincia di #Caserta, dove un 26enne è stato arrestato con l’accusa di stalking. Avrebbe colpito l’ex fidanzata mentre cenava e in un altro episodio l’avrebbe presa a schiaffi mentre dormiva. La vittima è riu Vai su Facebook
"Vittima presa in carico dal Comune" - "La pratica dei matrimoni forzati è un fenomeno sotterraneo ma molto presente in Italia – è il monito che arriva... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Violenza di genere, al via il progetto «M.a.r.a.». Lucarelli: «La donna va presa in carico al massimo entro 7 giorni» - », incontro con i centri antiviolenza, i servizi sociali, le forze dell'ordine e le Asl per discutere di metodologie comuni. roma.corriere.it scrive