vittima presa in carico dal comune

La pratica dei matrimoni forzati è un fenomeno sotterraneo ma molto presente in Italia – è il monito che arriva dalla vicesindaca e assessora alle Politiche di genere Chiara Bellini –. Proprio per questo casi come quello che è venuto alla luce qui a Rimini non vanno assolutamente sottovalutati. Anzi, ricordano l’importanza del ruolo delle operatrici dei consultori, dei centri anti-violenza. In questo caso ad esempio se non ci fosse stato questo filo diretto tra la ragazza e la rete di professionisti che hanno contribuito ad aiutarla, non sarebbe stato così facile arrivare alla denuncia dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

