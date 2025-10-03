Vittima presa in carico dal Comune

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pratica dei matrimoni forzati è un fenomeno sotterraneo ma molto presente in Italia – è il monito che arriva dalla vicesindaca e assessora alle Politiche di genere Chiara Bellini –. Proprio per questo casi come quello che è venuto alla luce qui a Rimini non vanno assolutamente sottovalutati. Anzi, ricordano l’importanza del ruolo delle operatrici dei consultori, dei centri anti-violenza. In questo caso ad esempio se non ci fosse stato questo filo diretto tra la ragazza e la rete di professionisti che hanno contribuito ad aiutarla, non sarebbe stato così facile arrivare alla denuncia dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vittima presa in carico dal comune

© Ilrestodelcarlino.it - "Vittima presa in carico dal Comune"

In questa notizia si parla di: vittima - presa

Sarah Toscano vittima di bodyshaming: la vincitrice di "Amici" presa d'assalto per il suo aspetto fisico

Tripoli, "Almasri uccide uomo in strada in pieno giorno", il VIDEO choc dell'"omicidio": vittima gettata a terra e presa a calci e pugni

vittima presa carico comune"Vittima presa in carico dal Comune" - "La pratica dei matrimoni forzati è un fenomeno sotterraneo ma molto presente in Italia – è il monito che arriva... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

vittima presa carico comuneViolenza di genere, al via il progetto «M.a.r.a.». Lucarelli: «La donna va presa in carico al massimo entro 7 giorni» - », incontro con i centri antiviolenza, i servizi sociali, le forze dell'ordine e le Asl per discutere di metodologie comuni. roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vittima Presa Carico Comune