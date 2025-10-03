ABBONATI A DAYITALIANEWS La comunità di Ceccano è sotto shock per la tragica scomparsa di Daniele Uberti, 42 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale all’alba di martedì 30 settembre. La dinamica dell’incidente. Secondo i rilievi dei Carabinieri, Uberti avrebbe perso il controllo del proprio scooter lungo via Bruno Buozzi, all’altezza del civico 89, intorno alle 6:30 del mattino. Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche fin dai primi istanti. L’eliambulanza, immediatamente attivata dai soccorritori, lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato e seguito dall’equipe medica per tre giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vittima di un incidente in scooter lo scorso 30 Settembre: non ce l’ha fatta Daniele. Aveva 42 anni. Il tragico schianto a Ceccano