Vitorchiano è la città più giovane della Tuscia | il record certificato anche dall’Istat

Viterbotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il borgo sospeso, anche dal punto di vista anagrafico. Vitorchiano conferma di meritare il suo celebre soprannome che lo descrive ormai a tutto tondo. Ne è una chiara conferma l’ultima indagine della fondazione Openpolis che ha approfondito l’indice di vecchiaia in tutto il nostro paese, Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vitorchiano - citt

Cerca Video su questo argomento: Vitorchiano 232 Citt224 Pi249