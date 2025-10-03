Vita in soffitta lavoro teatrale di Andrea Regeni per l' Ute di Rivignano Teor

La sezione di Rivignano Teor – Varmo dell' Università della Terza Età del Codroipese, è partita per la sua nuova stagione con le sue lezioni a quasi 700 iscritti. Un risultato che dà grandi soddisfazioni per un lavoro intenso portato avanti da organizzatori e docenti, trovando appunto un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

