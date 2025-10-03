Visita all' associazione Porta Aperta da parte dell' assessora regionale Mazzoni

Una mattinata per approfondire i servizi messi in campo dall'Amministrazione comunale per le persone in condizione di marginalità: l’assessora regionale con delega a Contrasto alle povertà ed Economia solidale Elena Mazzoni ieri mattina, giovedì 2 ottobre, ha incontrato operatori e referenti del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il progetto di Porta Aperta: "Siamo in cerca di un aiuto per riqualificare la mensa" - L’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena, da anni attiva nell’opera di accoglienza di persone in stato di indigenza, ha deciso di lanciare la campagna di raccolta fondi ’Porta Aperta. Segnala ilrestodelcarlino.it

Ferragosto, festa a Porta Aperta - Modena, 12 agosto 2025 – Il volontariato non va in vacanza e anche quest’anno Porta Aperta tende la mano a chi è solo e a chi ha più bisogno. Da ilrestodelcarlino.it