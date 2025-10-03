Vis supertifoso si abbona prima di operarsi Bizzocchi | Forza Domenico ti aspettiamo

Sport.quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono storie che vanno al di là delle categoria in cui la squadra di calcio del cuore milita e che richiamano alla mente il calcio in bianco e nero, oltre che in bianco e rosso. Storie che riallacciano il filo con il passato e che rivelano quanto la tifoseria della Vis sia un fenomeno sociale che va oltre il campionato di appartenenza. Storie come quella di Domenico Spezi, storico tifoso biancorosso ed ex segretario del Vis Pesaro club negli anni ’80, braccio destro del grande Alberto Ghiandoni supertifoso scomparso dimenticato. Lo trovavi, Spezi, passeggiare con il Carlino (abbonato) sottobraccio, la mattina, intento a raggiungere un luogo di lettura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vis supertifoso si abbona prima di operarsi bizzocchi forza domenico ti aspettiamo

© Sport.quotidiano.net - Vis, supertifoso si abbona prima di operarsi. Bizzocchi: "Forza Domenico, ti aspettiamo"

In questa notizia si parla di: supertifoso - abbona

Montevarchi-Vis, la prima di Mirko Valdifiori - Su tre piani distinti: classifica (Vis a +2 sulla zona ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Vis Supertifoso Abbona Prima