Ci sono storie che vanno al di là delle categoria in cui la squadra di calcio del cuore milita e che richiamano alla mente il calcio in bianco e nero, oltre che in bianco e rosso. Storie che riallacciano il filo con il passato e che rivelano quanto la tifoseria della Vis sia un fenomeno sociale che va oltre il campionato di appartenenza. Storie come quella di Domenico Spezi, storico tifoso biancorosso ed ex segretario del Vis Pesaro club negli anni ’80, braccio destro del grande Alberto Ghiandoni supertifoso scomparso dimenticato. Lo trovavi, Spezi, passeggiare con il Carlino (abbonato) sottobraccio, la mattina, intento a raggiungere un luogo di lettura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, supertifoso si abbona prima di operarsi. Bizzocchi: "Forza Domenico, ti aspettiamo"