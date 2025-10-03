Vis Casilina mister Roberti | Gli Esordienti 2014 già collaudati

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – E’ ormai una presenza fissa all’interno dello staff tecnico della Vis Casilina. Il club capitolino ha affidato a mister Andrea Roberti (al suo quarto anno al “De Fonseca”) due importanti gruppi della Scuola calcio, ovvero gli Esordienti 2014 e i Piccoli Amici 2019-20. “Il primo è un gruppo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casilina - mister

vis casilina mister robertiVis Casilina, mister Roberti: “Gli Esordienti 2014 già collaudati" - Il club capitolino ha affidato a mister Andrea Roberti (al suo quarto anno al “De Fonseca”) due importanti gruppi ... Come scrive romatoday.it

vis casilina mister robertiVis Casilina, mister Roberti: “Gli Esordienti 2014 già collaudati, che gioia i Piccoli Amici 2019-20” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – E’ ormai una presenza fissa all’interno dello staff tecnico della Vis Casilina. Riporta osservatoreitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Vis Casilina Mister Roberti