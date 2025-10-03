Virtus a Valencia un altro esame di spagnolo Morgan | Dopo il Real vogliamo crescere

Sport.quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro esame di spagnolo per la Virtus. Dopo aver superato quello (terribile) con il Real Madrid, i bianconeri trovano un ulteriore club iberico. A Valencia, tra l’altro, almeno per quello che riguarda i canestri, la Virtus terrà a battesimo la nuovissima e futuristica Roig Arena (palla a due alle 20,30). Dopo aver inaugurato il nuovo impianto di Tortona, la Virtus fa altrettanto in Eurolega, quasi fosse considerata un portafortuna o un talismano. Logico che la Virtus vorrebbe ripetere l’esperienza di Tortona – successo contro i locali –, ma in quell’occasione era una semplice amichevole. Stasera, invece, vale tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

