Virtus a Valencia un altro esame di spagnolo Morgan | Dopo il Real vogliamo crescere
Un altro esame di spagnolo per la Virtus. Dopo aver superato quello (terribile) con il Real Madrid, i bianconeri trovano un ulteriore club iberico. A Valencia, tra l’altro, almeno per quello che riguarda i canestri, la Virtus terrà a battesimo la nuovissima e futuristica Roig Arena (palla a due alle 20,30). Dopo aver inaugurato il nuovo impianto di Tortona, la Virtus fa altrettanto in Eurolega, quasi fosse considerata un portafortuna o un talismano. Logico che la Virtus vorrebbe ripetere l’esperienza di Tortona – successo contro i locali –, ma in quell’occasione era una semplice amichevole. Stasera, invece, vale tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: virtus - valencia
Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Eurolega, la Virtus scende in campo venerdì 3 ottobre alla Roing Arena contro Valencia. Dove vederla
Basket, Eurolega: la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa
Il Pre-Partita di Valencia - Virtus Bologna Vai su Facebook
La Virtus Bologna fa visita al Valencia Basket: il vostro pronostico? - X Vai su X
Eurolega, trasferta insidiosa per la Virtus Bologna: il “2” delle Vu Nere contro il Valencia a 2.55 su Unibet - Eurolega, trasferta insidiosa per la Virtus Bologna: il "2" delle Vu Nere contro il Valencia si scommette a quota 2. Riporta agimeg.it
Eurolega, Virtus Bologna batte Valencia 87-74 ma perde Shengelia - Ottima prestazione corale per i bianconeri che davanti al proprio pubblico superano anche ... Da ilrestodelcarlino.it