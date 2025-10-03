Violento incendio in un hotel | almeno 5 morti l' uscita di sicurezza era bloccata

Almeno cinque morti e una sesta persona ancora dispersa. Questo il bilancio del terribile incendio che nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, ha devastato un edificio di tre piani a San José, in Costa Rica. Tra le vittime ci sono anche una coppia di anziani, che è stata trovata abbracciata e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: violento - incendio

Auto carbonizzate nel violento incendio a Villasimius: quel che resta dopo le fiamme – Video

Violento incendio provoca una colonna di fumo nero in cielo: ragazzo intossicato

Notte di paura tra Ariccia e Genzano per un violento incendio: fiamme a ridosso dell’ospedale

Un violento incendio ha colpito una casa nel centro di Lisbona questa mattina, precisamente in Rua dos Prazeres. Le fiamme sono divampate intorno alle 7:25, dal tetto di un’abitazione. I vigili del fuoco di Lisbona sono intervenuti nel giro di pochi minuti e, sec Vai su Facebook

Enorme incendio in un hotel di Calcutta, almeno 15 morti: “Si è trasformato in una camera a gas” - Almeno quindici persone sono morte in seguito a un devastante incendio divampato ieri sera in un hotel di sei piani a Calcutta, in India. Lo riporta fanpage.it

Incendio in un hotel a Calcutta, almeno 15 morti - Un incendio è scoppiato in un hotel di 6 piani nel quartiere Burrabazar di Calcutta, uno dei più antichi e trafficati. Come scrive corriereadriatico.it