Viola il divieto di avvicinamento all' ex compagna | arrestato e rilasciato

Pisatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina del 30 settembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Pisa hanno arrestato un uomo di 49 anni di provenienza extraeuropea, per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna.La sinergia tra la segnalazione pervenuta sul numero d’emergenza 112 e la conoscenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viola - divieto

Terracina, viola il divieto di avvicinamento al padre: arrestata 35enne

Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato marito violento a Battipaglia

Viola il divieto di avvicinamento: stalker finisce in carcere

viola divieto avvicinamento exCesena, viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie: 50enne in carcere - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 50enne, ritenuto presunto responsabile della violazione ... Lo riporta corriereromagna.it

viola divieto avvicinamento exViola il divieto di avvicinamento e si presenta sotto casa dell'ex moglie minacciando di buttare giù il portone: arrestato 47enne - è stato arrestato dalla polizia di Perugia per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. corrieredellumbria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viola Divieto Avvicinamento Ex