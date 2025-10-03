Vino dealcolato forse è giunto il momento di provarlo

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo intervistato un produttore italiano di vini dealcolati (di fatto l'unico per ora) e un imprenditore langarolo che aspira all'eccellenza. Questione di gusti, ma soprattutto di business. 🔗 Leggi su Wired.it

vino dealcolato forse 232 giunto il momento di provarlo

© Wired.it - Vino dealcolato, forse è giunto il momento di provarlo

In questa notizia si parla di: vino - dealcolato

Amaro Lollobrigida: divieti, tabù sul vino dealcolato e decreti mancanti. Ecco il dazio che blocca un mercato

Vino dealcolato: domanda che cresce. Quali sono le caratteristiche e i benefici - Secondo le stime, il mercato globale potrebbe quasi triplicare nei prossimi dieci anni e l’Italia si sta adeguando. Come scrive corriere.it

Vino dealcolato, c’&#232; futuro in Italia? Un mercato da 3,3 miliardi - Roma, 9 aprile 2025 – Da pochi mesi, anche in Italia è possibile produrre vini dealcolati, dopo la firma del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha dato il via libera al decreto che ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vino Dealcolato Forse 232