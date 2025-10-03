Vincenzo Capuano apre un locale a Genova | Pizza gratis per tutti
Vincenzo Capuano ha annunciato l'apertura di una sua pizzeria a Genova, in pieno centro. Il pizzaiolo napoletano è una star dei social, vanta un milione di follower su Instagram e TikTok e circa 700mila su Facebook, e ha diversi locali sparsi per l'Italia e il mondo. "A Genova sta per succedere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Vincenzo Capuano, la pizza con i detenuti di Secondigliano: «Che possa essere una nuova opportunità»
Nel carcere di Secondigliano la pizza diventa riscatto grazie al cuore grande di Vincenzo Capuano
Vincenzo Capuano apre la seconda pizzeria a Torino: "Sabato 20 settembre dalle 19 pizza gratis e pasta e patate per tutti"
