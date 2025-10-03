Vimercate bancarotta Bames | l' ex presidente di Celestica Italia chiede l' assoluzione in Appello

Vimercate (Monza Brianza), 3 Ottobre 2025 - Punta all'assoluzione l'ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini, condannato insieme ad altri 5 imputati dal Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta per il fallimento della Bames, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 dipendenti. Al processo di appello la Procura generale, sulla base di un concordato preventivo con alcuni imputati, ha chiesto di modificare l'accusa in quella meno grave di bancarotta semplice, che ormai è caduta in prescrizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vimercate, bancarotta Bames: l'ex presidente di Celestica Italia chiede l'assoluzione in Appello

