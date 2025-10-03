Villa Pitignano pianta alberi del ricordo per omaggiare 5 cittadini che si sono spesi per la comunità

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno fatto e dato tanto alla comunità di Villa Pitignano e ora che non ci sono più, la comunità li vuole omaggiare e tenerseli stretti per attingere nei momenti difficili ai loro insegnamenti e alla loro condotta morale. E così, in occasione della Festa dei Nonni, ha fatto rivivere lo spirito di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: villa - pitignano

