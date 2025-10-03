View Conference 2025 Torino diventa capitale dell' animazione tra premi Oscar e anteprime
Dal 12 al 17 ottobre, le luci dell'animazione, degli effetti visivi e del gaming mondiale si accendono su Torino. La città ospita la nuova edizione di VIEW Conference, l'appuntamento internazionale che, per sei giorni, trasformerà le OGR Torino e altri luoghi chiave come la Piazza dei Mestieri e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: view - conference
Dall'ultimo Avatar al live-action di Dragon Trainer: le scene in anteprima a VIEW Conference - X Vai su X
Dal 12 al 17 ottobre 2025 arriva a Torino VIEW Conference, il grande evento internazionale dedicato ad animazione, effetti visivi, gaming e nuove tecnologie. Per sei giorni la città ospiterà anteprime, star internazionali e registi premi Oscar, trasformandosi in - facebook.com Vai su Facebook
View Conference 2025, Torino diventa capitale dell'animazione tra premi Oscar e anteprime - Dal 12 al 17 ottobre, le luci dell'animazione, degli effetti visivi e del gaming mondiale si accendono su Torino. Si legge su torinotoday.it
Torino capitale del cinema digitale mondiale: al via la nuova edizione di VIEW Conference - Dal 12 al 17 ottobre 2025 Torino ospita VIEW Conference, evento internazionale su animazione, effetti visivi, cinema e innovazione digitale. Scrive quotidianopiemontese.it