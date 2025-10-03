Vietare social e smartphone ai bambini? Meglio diventare genitori delfino | l'opinione della psicologa

La presenza sempre più invadente di smartphone e social nella vita dei più giovani impone ai genitori nuove responsabilità educative. Se Però vietare del tutto la tecnologia non appare realistico, l'assenza di regole ben definite rischia di impedire ai piccoli di utilizzare gli strumento della modernità con la giusta consapevolezza. La psicologia Jean M. Twenge dell'Università di San Diego ha pertanto indicato un approccio genitoriale incentrato sull'equilibrio per poter rispondere in modo efficace a questa nuova sfida educativa: è lo stile “delfino”, che unisce fermezza ed empatia, aiutando i figli a crescere informati e resilienti nel mondo digitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it