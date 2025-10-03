Vieira | Napoli da scudetto ma noi dobbiamo reagire
Le parole del tecnico del Genoa prossimo avversario del Napoli di Conte. Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: vieira - napoli
Vieira presenta la trasferta al Maradona contro il Napoli: segui qui la conferenza stampa
Vieira in conferenza: “Napoli? Sono i più forti d’Italia. Vi svelo cosa servirà per batterli”, poi l’annuncio sugli infortunati
Genoa, Vieira in conferenza: “Napoli? Sono i più forti d’Italia. Vi svelo cosa servirà per batterli”, poi l’annuncio sugli infortunati
Verso #Napoli-#Genoa, #Vieira ha un piano per colpire gli azzurri: le ultime – TS - X Vai su X
Brutte notizie in casa Genoa: Patrick Vieira perde Nicolae Stanciu in vista della trasferta di domenica al Maradona contro il Napoli. Il capitano della Romania, uscito acciaccato dalla sfida con la Lazio, ha riportato una distrazione al bicipite femorale della c - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, Vieira in conferenza: "Napoli da Scudetto, ma noi dobbiamo reagire per la classifica! Sulla formazione..." - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, a due giorni dal match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Da tuttonapoli.net
Napoli-Genoa, Vieira in conferenza: «Azzurri favoriti per il titolo. Domani out Stanciu, Cornet e Messias» - Anche stavolta niente presentazione pre match di Serie A per Antonio Conte, che, come al solito, non parlerà alla stampa nella settimana dell’impegno di Champions League. Riporta ilmattino.it