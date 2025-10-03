Vieira in conferenza | Napoli? Sono i più forti d’Italia Vi svelo cosa servirà per batterli poi l’annuncio sugli infortunati

Manca poco alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la conferenza stampa di Vieira. La 6a giornata di Serie A si aprirà questa sera con l’anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo. Il programma, poi, si estenderà fino a domenica quando andrà in scena anche la sfida tra Napoli e Genoa. Gli azzurri proveranno a ripartire dopo la sconfitta contro il Milan, ma i genoani di Vieira non sono affatto da sottovalutare. Proprio l’allenatore rossoblù è intervenuto in conferenza per presentare la sfida contro i Campioni d’Italia. Vieira in conferenza: “Non possiamo fare errori contro il Napoli”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Vieira in conferenza: “Napoli? Sono i più forti d’Italia. Vi svelo cosa servirà per batterli”, poi l’annuncio sugli infortunati

In questa notizia si parla di: vieira - conferenza

Conferenza stampa Vieira: «Collettivamente la Juve è più forte dell’anno scorso, dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra che vuole vincere il campionato. Il nostro punto di forza…»

Genoa, Vieira in conferenza: « La Juve è più forte dell’anno scorso, dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra che vuole vincere»

Conferenza stampa Vieira post Genoa Juve: le dichiarazioni dell’allenatore

Le parole di Vieira in conferenza stampa post Genoa Lazio. https://lazionews.eu/notizie/vieira-conferenza-stampa-post-genoa-lazio-serie-a-2025-2026/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #GenoaLazio #Vieira #conferenzastampa #SerieA - X Vai su X

Verso Genoa Lazio, Patrick #Vieira in conferenza: "Domani servirà una cosa sola" #GenoaLazio - facebook.com Vai su Facebook

Vieira: “La peggior partita della mia gestione. Siamo in debito con i tifosi” - Siamo in debito con i nostri tifosi, di questo siamo ben consapevoli. primocanale.it scrive

Vieira in conferenza: «Mi aspetto una Lazio rabbiosa dopo il derby. È vero che hanno tanti assenti ma…» - Le dichiarazioni del tecnico del Genoa Vigilia di un posticipo che promette scintille al Ferrar ... Scrive lazionews24.com