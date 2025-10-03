Vieira | Dobbiamo lottare su tutti i palloni È l’unico modo per avere la meglio sulla qualità del Napoli

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, alla vigilia della partita contro il Napoli di domenica alle 18 al Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la squadra, mi ha dato il sentimento di unità. È un messaggio importantissimo per noi e questo ci dà la voglia di essere più aggressivi e di competere. Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare le performance della squadra» Le parole di Vieira. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vieira: «Dobbiamo lottare su tutti i palloni. È l’unico modo per avere la meglio sulla qualità del Napoli»

In questa notizia si parla di: vieira - dobbiamo

Conferenza stampa Vieira: «Collettivamente la Juve è più forte dell’anno scorso, dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra che vuole vincere il campionato. Il nostro punto di forza…»

Genoa, Vieira in conferenza: « La Juve è più forte dell’anno scorso, dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra che vuole vincere»

Vieira: “Napoli da scudetto ma noi dobbiamo reagire”

Vieira: «Dobbiamo lottare su tutti i palloni. È l’unico modo per avere la meglio sulla qualità del Napoli» https://www.ilnapolista.it/2025/10/vieira-dobbiamo-lottare-su-tutti-i-palloni-e-lunico-modo-per-avere-la-meglio-sulla-qualita-del-napoli/ - facebook.com Vai su Facebook

? | : “ ” Le dichiarazioni integrali su https://buoncalcioatutti.it/2025/09/30/genoa-lazio-vieira-partita-sbagliata-dobbiamo-lavorare-e-continuare-a-migliorare/… ? #Genoa #Geno - X Vai su X

Vieira: «Dobbiamo lottare su tutti i palloni. È l’unico modo per avere la meglio sulla qualità del Napoli» - Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare le performance della squadra» «Credo che sulla partita che ... Riporta ilnapolista.it

Vieira: “Ecco come stanno Stanciu, Cornet e Messias. Su Colombo, Carboni e Gronbaek…” - Giorno di conferenza stampa in casa Genoa: Patrick Vieira ha presentato alla stampa la sfida di campionato contro il Napoli di domenica. Si legge su msn.com