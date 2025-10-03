VIDEO | Zaini scolastici troppo pesanti assessori scrivono ai presidi | State attenti alla salute degli studenti

È stata diramata stamani una nota condivisa dagli assessori comunali alla Pubblica istruzione, Aristide Tamajo, e alla Sanità e alle politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli, in merito al peso degli zaini scolastici. I due assessori hanno raccolto l’appello di studenti e famiglie circa la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: zaini - scolastici

Zaini scolastici pesanti non provocano scoliosi: la “scoperta” dei pediatri demolisce anni di paure infondate tra i genitori. Cosa dice davvero la scienza sui rischi per la schiena

ore 19 benedizione degli zaini scolastici ore 20.00GRANDE CACCIA LA TESORO dalla prima superiore - facebook.com Vai su Facebook

Zaini scolastici pesanti non provocano scoliosi: la “scoperta” dei pediatri demolisce anni di paure infondate tra i genitori. Cosa dice davvero la scienza sui rischi per la schiena - X Vai su X

Zaini troppo pesanti: i rischi e i consigli per salvare la schiena di bambini e ragazzi - La prima campanella è suonata questa settimana per i bambini e i ragazzi alle prese con il ritorno sui banchi di scuola. Riporta rainews.it

Zaini di scuola troppo pesanti: rischi e consigli dell’esperto per salvare la schiena dei bambini - Ogni anno, con l'inizio della scuola, si ripresenta un problema che interessa milioni di studenti: il peso eccessivo degli zaini. Si legge su fanpage.it