VIDEO | Una parte del corteo di protesta per Gaza e Flottilla blocca l' asse attrezzato in piazza Unione

Ilpescara.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il corteo di protesta per il genocidio a Gaza e il blocco della missione Flottilla un gruppo di alcune centinaia di persone si è sganciato ed è salito sull'asse attrezzato e ha bloccato il traffico all'altezza dell'uscita di piazza Unione.Tra i cori urlati anche «asse chiuso per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - corteo

VIDEO | "Lo sfacelo secondo Matteo", parte il corteo No Ponte: in migliaia a sfilare contro l'infrastruttura

In diecimila al corteo no ponte: "Chi oggi si schiera dalla parte della devastazione si assume una grossa responsabilità"

Pd, vip e Anpi al corteo del Leoncavallo: "Sinistra sempre dalla parte dell'illegalità"

Milano, corteo pro Flotilla: migliaia in piazza e stazione Cadorna occupata. La protesta dilaga nelle Università. VIDEO - Dopo l’attacco alla nave Alma, migliaia di manifestanti hanno sfilato ieri sera nel centro di Milano in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Lo riporta affaritaliani.it

Corteo pro Palestina, gli attivisti in piazza Antenore: «Stop al genocidio» VIDEO - Questo, il grido di protesta partito da piazza Antenore, nel pieno centro di Padova, dove è ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Video Parte Corteo Protesta