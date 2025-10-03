VIDEO | Sciopero per Gaza il corteo blocca la Tangenziale Viabilità in tilt

Circa 10 mila persone sono scese in piazza dalle ore 9.00 di questa mattina aderendo allo sciopero Nazionale proclamato dalla CGil e dai Sindacati autonomi, e alla mobilitazione lanciata da diversi partiti politici e associazioni a sostegno della Global Sumud Flottilla, e per denunciare quanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Sciopero generale e 100 cortei in tutta Italia per Flotilla, cosa aspettarsi domani; Meloni: "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme" - Venerdì 3 ottobre, disagi attesi su scala nazionale per scuola e trasporti nei settori pubblici e privati.

Sciopero generale, a Milano decine di migliaia in corteo: le immagini - Sono decine di migliaia i manifestanti che hanno aderito allo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà della Global Sumut Flotillia fermata