VIDEO Sciopero generale occupati i binari alla stazione di Fontivegge
Il lungo corteo di manifestanti è partito questa mattina da largo Cacciatori delle Alpi, salendo in centro storico, fino a piazza Italia. Bandiere e slogan hanno animato il corteo dello sciopero indetto dalla Cgil contro il blocco della Flottilla da parte della marina israeliana. Molti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza. - X Vai su X
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Scattano le proteste pro Pal in tutta Italia, tra stazioni occupate e cortei. Venerdì sciopero generale | VIDEO - L’Unione sindacale di Base proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Quando uno Stato, come Is ... dire.it scrive
Sciopero generale, Bonelli: "In piazza l'Italia che si indigna e dice basta all'orrore" - (LaPresse) "Questa è l'Italia viva, che ancora oggi esprime un positivo sentimento di indignazione. Da stream24.ilsole24ore.com