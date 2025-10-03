VIDEO | Partito il corteo di protesta per Gaza e la Flottilla FOTO

Partito anche a Pescara il corteo di protesta, collegato alla giornata di sciopero generale organizzata dai sindacati Cgil e Usb, contro il genocidio a Gaza e contro il blocco della missione della Flottilla. Migliaia di persone si sono radunate in piazza Enrico Berlinguer davanti alla stazione di.

Sciopero bagnini oggi a Rimini, partito il corteo di protesta: “Sicurezza e più dignità”

Milano, manifestazione per in Leoncavallo: il corteo è partito da Porta Vittoria

Londra, in 110 mila alla manifestazione dell’estrema destra. Musk in video al corteo: “La sinistra è il partito dell’omicidio”

È arrivato invece senza disordini a Piramide il corteo di Roma partito dal Colosseo a sostegno di Gaza e della Sumud Flotilla

Parte del corteo arrivato a piazza dei Cinquecento a Roma, a sostegno della Global Sumud Flotilla si è distaccato. È partito un nuovo corteo da Piazza San Silvestro, in testa uno striscione con scritto ''per la Palestina blocchiamo tutto''.

Flotilla, partito il corteo dal Colosseo: "Il 3 ottobre blocchiamo tutto" - (LaPresse) Dopo il fermo da parte dell'esercito israeliano della Global Sumud Flotilla, parte, come annunciato dal Global Movement to Gaza, il ...

Flotilla bloccata, proPal marciano in protesta verso Palazzo Chigi - VIDEO - Le proteste hanno generato forti disagi per i viaggiatori e un blocco prolungato del traffico ferroviario in ingresso e uscita dalla città.