VIDEO | Palestina libera | la manifestazione a Latina nel giorno dello sciopero generale
Al grido di “Palestina libera” centinaia di persone sono scese in piazza questa mattina a Latina. La manifestazione si inserisce nell’ambito dello sciopero generale indetto da sindacati da Usbe Cgil dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e contro il genocidio in corso a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
