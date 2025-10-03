VIDEO - Nel cuore del corteo tra i manifestanti dello sciopero generale Qui siamo tutti antifascisti

“Free Palestina”, “Bella ciao” e “Siamo tutti antifascisti”, questi alcuni dei cori che si sono susseguiti durante il corteo di venerdì (3 ottobre) lungo le strade di Rimini (QUI il reportage). Migliaia di persone hanno deciso di scendere in strada al fianco di Cgil e associazioni per manifestare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

