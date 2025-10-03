VIDEO Napoli per Gaza e Flotilla 50.000 in corteo

Tempo di lettura: 2 minuti Per la Flotilla e per lo sterminio a Gaza. Con un corteo di 50.000 persone – secondo la Cgil – Napoli dà un segnale importante. “ La città ha dato una grande risposta” afferma una nota dell’Usb, l’altra singla sindacale a proclamare lo sciopero generale. Da piazza Garibaldi a piazza Mercato, attraversando il porto. Al grido di “blocchiamo tutto”. Nello scalo marittimo, la forza d’urto del corteo piega il blocco. Le forze dell’ordine, in assetto antisommossa, provano solo una timida resistenza. Ma niente cariche, e nessuno si fa male. Alla fine i manifestanti esultano come allo stadio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

