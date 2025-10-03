Tempo di lettura: < 1 minuto Come deciso dalla Giunta comunale di Benevento nella seduta dello scorso 29 settembre, da questa mattina il mercato settimanale degli ambulanti ha fatto ritorno nella sua location storica nei pressi di piazza Risorgimento. Tirando le somme, non ha sortito gli effetti sperati il tentativo di delocalizzare gli stalli il venerdì al Rione Ferrovia nel parcheggio del PalaFerrara dove negli ultimi mesi sono sempre state scarse le presenze generando il malcontento degli operatori mercatali. Da qui la scelta del Comune di ascoltare ed accogliere la richiesta dell’ Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, come spiegato dal presidente provinciale Pompeo Marinazzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Mercato del venerdì: ritorno al passato, da questa mattina di nuovo in zona Risorgimento-Mellusi