VIDEO | Il ministro della Cultura Giuli ad Arezzo promette fondi per il restauro della Pieve

Serata aretina per il ministro della Cultura Alessandro Giuli, giunto in città nella doppia veste di titolare del dicastero per una visita ai principali siti cittadini e di esponente politico per partecipare a un evento di campagna elettorale promosso da Fratelli d'Italia. Ad accompagnare Giuli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Ministro della Cultura, scelti i nuovi direttori dei musei: c’è anche il Mann

Lite tra Giuli e il Corriere della Sera. Il ministro della Cultura: «Censurata una mia intervista». La replica: «In realtà ce l’ha negata»

Sicurezza e cultura, la visita del Ministro Piantedosi ai ragazzi del Giffoni Festival

Ieri, insieme al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, abbiamo visitato in particolare il cantiere della Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano, dove sono in corso i lavori di restauro che permetteranno presto di restituire alla comunità la possibilità di rivi - facebook.com Vai su Facebook

La Cultura come strumento di difesa contro i totalitarismi. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha incontrato oggi al Collegio Romano la Ministra della scienza e della cultura della Repubblica di Finlandia, Mari-Leena Talvitie. - X Vai su X

Il ministro della cultura Giuli in visita: "Un milione per restauro della Pieve e protezione dal rischio sismico" - “Per la Pieve abbiamo un impegno di spesa, dopo tanti anni di nulla, per restauro e protezione dal rischio sismico che va ben oltre il milione di euro”. corrierediarezzo.it scrive