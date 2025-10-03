VIDEO | Il ministro della Cultura Giuli ad Arezzo promette fondi per il restauro della Pieve

Serata aretina per il ministro della Cultura Alessandro Giuli, giunto in città nella doppia veste di titolare del dicastero per una visita ai principali siti cittadini e di esponente politico per partecipare a un evento di campagna elettorale promosso da Fratelli d'Italia. Ad accompagnare Giuli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

video ministro cultura giuliVIDEO | Il ministro della Cultura Giuli ad Arezzo promette fondi per il restauro della Pieve - Visita del titolare del dicastero ai principali siti cittadini, tra cui la chiesa di corso Italia da tempo malata. Riporta arezzonotizie.it

video ministro cultura giuliIl ministro della cultura Giuli in visita: "Un milione per restauro della Pieve e protezione dal rischio sismico" - “Per la Pieve abbiamo un impegno di spesa, dopo tanti anni di nulla, per restauro e protezione dal rischio sismico che va ben oltre il milione di euro”. corrierediarezzo.it scrive

