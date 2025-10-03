VIDEO | Il corteo per Gaza sfila alla Sacca e blocca la Tangenziale di Modena

Circa 10 mila persone sono scese in piazza dalle ore 9.00 di questa mattina aderendo allo sciopero Nazionale proclamato dalla CGil e dai Sindacati autonomi, e alla mobilitazione lanciata da diversi partiti politici e associazioni a sostegno della Global Sumud Flottilla, e per denunciare quanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Sciopero per Gaza, il corteo ProPal ha raggiunto Coverciano: "Non giocate Italia-Israele" - X Vai su X

la Repubblica. . Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all’appuntamento convocato in piaz - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la notte di piazze piene sfila a Varese il corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale - La piazza si è riempita fin dal mattino con lavoratrici, lavoratori, studenti e cittadinanza, tra bandiere della Palestina e messaggi di solidarietà alla Flotilla fermata in mare ... varesenews.it scrive

Brescia, corteo pro Gaza: manifestanti occupano stazione - Un gruppo di manifestanti ha occupato ieri sera, giovedì 2 ottobre, la stazione di Brescia durante il corteo pro Gaza. Scrive tg24.sky.it