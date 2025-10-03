VIDEO | Il corteo blocca la Tangenziale di Modena

Circa 10 mila persone sono scese in piazza dalle ore 9.00 di questa mattina aderendo allo sciopero Nazionale proclamato dalla CGil e dai Sindacati autonomi, e alla mobilitazione lanciata da diversi partiti politici e associazioni a sostegno della Global Sumud Flottilla, e per denunciare quanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

