Tempo di lettura: 2 minuti E’ una mobilitazione forte nel segno di “blocchiamo tutto” senza pace e senza libertà per la Palestina, quella che oggi sta unendo idealmente l’Italia tutta nel giorno dello sciopero generale per dire Stop al Genocidio e per chiedere una Palestina libera. Anche ad Avellino in centinaia sono scesi in piazza a sostegno del popolo palestinese, rispondendo con forza e partecipazione all’appello per la Palestina. Un lungo corteo composto da cittadini, associazioni, movimenti studenteschi e realtà del volontariato. La manifestazione, caratterizzata da bandiere, cartelli e cori, si è svolta in un clima di grande partecipazione civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO- FOTO Palestina libera o blocchiamo tutto, Irpinia in piazza