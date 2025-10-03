VIDEO- Don Vitaliano in piazza per Gaza sprona la Meloni

Tempo di lettura: < 1 minuto don vitaliano Don Vitaliano Della Sala, parroco delle chiese di San Pietro e Paolo e dell’Annunziata di Mercogliano, ha aderito allo sciopero generale proclamato dalla Cgil e movimenti studentischi in difesa della Global Flotilla e della popolazione di Gaza. Il sacerdote, noto negli anni scorsi per le sue posizioni antiglobaliste e pacifiste cita il L ibro dell’Apocalisse: “P er non essere tiepidi ci schieriamo dalla parte delle vittime del terrorismo di Hamas e del governo israeliano: le decine di migliaia di morti tra i palestinesi di Gaza non possono essere massacrati con la scusa di colpire i terroristi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

