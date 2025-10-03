VIDEO | Contesse dopo l' acquazzone allagato il sottopasso ferroviario

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno inizia a farsi sentire e Messina sconta come ogni anno i soliti disagi. Ieri sera il temporale che si è abbattuto in città ha causato l'allagamento del sottopasso ferroviario che conduce alla stazione di Contesse della metroferrovia. In un video il presidente dell'associazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

