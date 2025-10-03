VIDEO | Cgil e Usb | Uniti contro il genocidio e per la flotilla Palestina libera

Abbraccio tra la Cgil e l'Usb, due delle principali anime della giornata di sciopero generale di oggi, venerdì 3 ottobre 2025 (a questo link tutti gli aggiornamenti su cortei, strade chiuse e settori coinvolti). Davanti di via Albertazzi il corteo Cgil si è fermato ed è stato raggiunto da una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: cgil - uniti

Gaza, la Cgil chiama alla piazza: “Il 6 settembre tutti uniti per chiedere che si fermi la barbarie”

Sciopero generale e cortei a Forlì e a Cesena per la Flotilla, la Cgil: "Scendiamo in piazza tutti uniti"

Sciopero generale, la Cgil c’è: sindacati uniti per la Flotilla Manca solo la foto di gruppo: Usb, Cobas e Cub con Landini seduti fianco a fianco. «Venerdì 3 fermiamo l’Italia Luciana Cimino - X Vai su X

Cgil Cisl e Uil di Padova uniti contro il cambio appalto, da dopo domani, riguardante i servizi amministrativi all’Ulss 6 Euganea che avrà notevoli ripercussioni su un centinaio di dipendenti e sugli utenti dellla sanità padona. "Aprire un tavolo di crisi in Regione" - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Cgil e Usb: "Uniti contro il genocidio e per la flotilla. Palestina libera" - Abbraccio tra la Cgil e l'Usb, due delle principali anime della giornata di sciopero generale di oggi, venerdì 3 ottobre 2025 ( a questo link tutti gli aggiornamenti su cortei, strade chiuse e settori ... Riporta genovatoday.it

La Cgil contestata durante il presidio per la Flotilla: "Vergogna" - Mentre esprimeva solidarietà per le barche in rotta verso Gaza, la segretaria confederale della Cgil Ghiglione è stata fischiata da alcuni attivisti. Si legge su ilfoglio.it