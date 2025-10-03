VIDEO | Caso La Vardera-Italo Belga anche Calenda in piazza a Palermo | Revocare la concessione dei lidi di Mondello
“Mondello è la storia della Sicilia, l'idea che società unica possieda un lido con una concessione imperitura spendendo 50 mila euro, guadagnando milioni, occupando parenti di boss mafiosi. Ma vi sembra possibile che solo questa battaglia l’abbia fatta emergere Ismaele La Vardera? E poi non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il caso La Vardera-Italo Belga approda al Comune: "Da Lagalla omertà istituzionale", "Accusa intollerabile"
Caso La Vardera-Italo Belga, l'assessore Alongi: "Schifani e Lagalla attaccati ingiustamente"
